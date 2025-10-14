Fendi, Maria Grazia Chiuri torna nella maison romana con il ruolo di direttrice creativa

LVMH

(Teleborsa) -, maison romana dove si è formata. La sua prima collezione, l'Autunno/Inverno 2026-2027, sarà presentata a Milano il prossimo febbraio.Fendi è controllato dal colosso del lusso francese, che nel 2001 è diventato l'azionista di maggioranza. L'annuncio arriva, che aveva preso la direzione creativa del marchio dopo l'addio di Kim Jones, direttore creativo del marchio dal 2020 all'ottobre 2024."Maria Grazia Chiuri - afferma, presidente e CEO del gruppo LVMH - è uno dei più grandi talenti creativi nella moda oggi e sono lieto che abbia scelto di tornare da Fendi per continuare ad esprimere la sua creatività all'interno del gruppo LVMH, dopo aver condiviso la sua visione audace della moda".Classe 1964, Chiuri ha iniziato la sua carriera nel 1989 da Fendi. Dopo un decennio è passata a, dove ha ricoperto il ruolo di direttrice creativa dal 2008 al 2016. Nel 2016 è stata poi nominata direttrice creativa del womenswear"È, dove ho avuto il privilegio di formarmi sotto la guida delle fondatrici, le cinque sorelle. Questo luogo è stato una fucina di talenti e il punto di partenza per molti creativi, grazie alla straordinaria capacità di queste cinque donne di nutrire generazioni di visioni e competenze", ha dichiarato Chiuri.