Ferrari, ingresso di Maria Conti come Chief Communication Officer

Ferrari

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato la, posizione nella quale riporterà al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team di Ferrari. Conti entrerà in Ferrari il 3 novembre 2025 e sarà basata nella sede Ferrari di Maranello.Conti porta con sé un', maturata nella guida di team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.Nel suo, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata Chief Communication Officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del Brand."La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l'eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica - ha commentato- Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica, Maria contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l'unicità che la contraddistingue"."Entrare in Ferrari è- ha aggiunto Maria Conti ha dichiarato - Ferrari rappresenta l'eccellenza, la passione e volontà di progresso. L'unicità del Marchio si riflette anche nella sua comunicazione. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile. Insieme continueremo a raccontare, con visione e passione, ciò che rende Ferrari unica".