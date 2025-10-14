Ferrari, ingresso di Maria Conti come Chief Communication Officer

(Teleborsa) - Ferrari
, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato la nomina di Maria Conti come Chief Communication Officer
, posizione nella quale riporterà al CEO Benedetto Vigna e farà parte del Leadership Team di Ferrari. Conti entrerà in Ferrari il 3 novembre 2025 e sarà basata nella sede Ferrari di Maranello.
Conti porta con sé un'esperienza ventennale nel settore automobilistico e del lusso
, maturata nella guida di team internazionali di comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.
Nel suo più recente incarico come responsabile della divisione Maserati Corse
, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport, con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello internazionale. In precedenza, è stata Chief Communication Officer di Maserati, dove ha definito e implementato la strategia globale di comunicazione del marchio, nelle aree di prodotto, lifestyle, racing ed eventi del Brand.
"La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l'eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica - ha commentato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari
- Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica, Maria contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l'unicità che la contraddistingue".
"Entrare in Ferrari è un onore e una grande responsabilità
- ha aggiunto Maria Conti ha dichiarato - Ferrari rappresenta l'eccellenza, la passione e volontà di progresso. L'unicità del Marchio si riflette anche nella sua comunicazione. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile. Insieme continueremo a raccontare, con visione e passione, ciò che rende Ferrari unica".