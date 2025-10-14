Francoforte: giornata depressa per Evotec

Milano 17:35
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evotec, con una flessione dell'1,89%.

L'andamento di Evotec nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, Evotec è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,717 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,619. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,815.

