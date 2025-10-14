Francoforte: giornata depressa per Evotec

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Evotec
, con una flessione dell'1,89%.
L'andamento di Evotec
nella settimana, rispetto al Germany MDAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Evotec
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 6,717 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,619. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 6,815.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)