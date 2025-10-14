Francoforte: scambi negativi per Knorr-Bremse

Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo del 2,47%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 78,45 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 80,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 77,85.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)