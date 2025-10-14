Milano 17:35
Francoforte: scambi negativi per Knorr-Bremse
(Teleborsa) - Rosso per Knorr-Bremse, che sta segnando un calo del 2,47%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Knorr-Bremse subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status tecnico di Knorr-Bremse mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 78,45 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 80,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 77,85.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
