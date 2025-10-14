Goldman Sachs, terzo trimestre positivo con balzo delle commissioni di investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha registrato undi 15,18 miliardi di dollari (+20% su base annua) e undi 4,10 miliardi di dollari per il2025, e un fatturato netto di 44,83 miliardi di dollari e un utile netto di 12,56 miliardi di dollari per i primi nove mesi del 2025. L'utile per azione () è stato di 12,25 dollari, rispetto agli 8,40 dollari del terzo trimestre del 2024 e ai 10,91 dollari del secondo trimestre del 2025, e di 37,33 dollari per i primi nove mesi del 2025, rispetto ai 28,64 dollari dei primi nove mesi del 2024."I risultati di questo trimestre riflettono la solidità della nostra clientela e l'attenzione rivolta all'attuazione delle nostre priorità strategiche in un contesto di mercato migliorato - ha detto il- In tutta la nostra attività, i clienti continuano a rivolgersi a noi per le questioni più complesse e importanti. Sappiamo che le condizioni possono cambiare rapidamente e quindi continuiamo a concentrarci su una solida gestione del rischio. A lungo termine, stiamo dando priorità alla necessità di operare in modo più efficiente per offrire ai nostri clienti un servizio impeccabile, con il supporto delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale".Ilè stato del 14,2% nel terzo trimestre del 2025 e del 14,6% nei primi nove mesi del 2025. Ilè aumentato dell'1,2% nel terzo trimestre del 2025 e del 5,1% nei primi nove mesi del 2025, attestandosi a 353,79 dollari. L'è stato di 339 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2025, rispetto ai 397 milioni di dollari del terzo trimestre del 2024 e ai 384 milioni di dollari del secondo trimestre del 2025.I ricavi netti dellasono stati di 10,12 miliardi di dollari per il terzo trimestre, in aumento del 18% rispetto al terzo trimestre del 2024 e sostanzialmente invariati rispetto al secondo trimestre del 2025.Al suo interno, lesono state di 2,66 miliardi di dollari, in aumento del 42% rispetto al terzo trimestre del 2024, principalmente a causa di ricavi netti significativamente più elevati nell', che riflette un aumento significativo dei volumi di M&A completate, e nell'underwriting di debito, trainato principalmente da un aumento dell'attività di leveraged finance. I ricavi netti dell'underwriting di azioni sono stati più elevati, trainati principalmente dalle offerte pubbliche iniziali (IPO).Sempre all'interno della stessa divisione, i ricavi netti nel segmento Fixed Income, Currency and Commodities () sono stati pari a 3,47 miliardi di dollari, in crescita del 17% rispetto al terzo trimestre del 2024, riflettendo principalmente un aumento significativo dei ricavi netti nell'intermediazione FICC, dovuto a un aumento significativo dei ricavi netti nei prodotti su tassi di interesse e a un aumento dei ricavi netti nei mutui e nelle materie prime, parzialmente compensati da un calo significativo dei ricavi netti nelle valute e da una riduzione dei ricavi netti nei prodotti di credito.Infine, i ricavi netti nel segmentosono stati pari a 3,74 miliardi di dollari, in crescita del 7% rispetto al terzo trimestre del 2024, grazie a un aumento significativo dei ricavi netti nel finanziamento Equities, trainato principalmente dai finanziamenti prime, parzialmente compensato da un calo dei ricavi netti nell'intermediazione Equities, trainato dai prodotti cash.