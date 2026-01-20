Goldman Sachs amplia partnership strategica con Qatar Investment Authority, obiettivo di investimento di 25 miliardi

Goldman Sachs Asset Management

(Teleborsa) -(QIA) ehanno siglato un Memorandum d'Intesa ("MoU") per espandere la loro partnership strategica.QIA intende investire un totale complessivo die in opportunità di. QIA collaborerà con GS su una gamma di strategie di mercato privato, esistenti e nuove, nonché su opportunità di investimento diretto.L'ampliamento della partnership vedrà QIA impegnarsi comein diverse strategie innovative e di punta di Goldman Sachs e rafforzerà la cooperazione tra Goldman Sachs e lo Stato del Qatar a diversi livelli.La società guidata da David Solomon, infatti, amplierà significativamente il suo, trasformando l'ufficio in une nel più grande ufficio regionale per la gestione patrimoniale. L'espansione della sua presenza fornirà ulteriori risorse ai clienti qatarioti e supporterà i clienti globali nell'accesso alle opportunità economiche in tutta la regione.L'azienda e la suafornirannoper contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionale, a beneficio dell'ecosistema finanziario più ampio e promuovendo la connettività con partner regionali e globali.GS cercherà di fornire servizi diin materia di formazione di capitale, opportunità di M&A e sviluppo dell'economia e dei mercati dei capitali del Qatar, anche incoraggiando le opportunità die supportando la crescita delle principali aziende qatariote.Goldman Sachs si avvarrà della suae del suo potere di convocazione per collaborare con lo Stato del Qatar al fine di promuovere un dialogo e una partnership più intensi tra i paesi dele i partner globali, inclusi i