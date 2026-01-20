Goldman Sachs amplia partnership strategica con Qatar Investment Authority, obiettivo di investimento di 25 miliardi

(Teleborsa) - Qatar Investment Authority
(QIA) e Goldman Sachs Asset Management
hanno siglato un Memorandum d'Intesa ("MoU") per espandere la loro partnership strategica.
QIA intende investire un totale complessivo di 25 miliardi di dollari in fondi gestiti da Goldman Sachs
e in opportunità di co-investimento
. QIA collaborerà con GS su una gamma di strategie di mercato privato, esistenti e nuove, nonché su opportunità di investimento diretto.
L'ampliamento della partnership vedrà QIA impegnarsi come investitore di riferimento
in diverse strategie innovative e di punta di Goldman Sachs e rafforzerà la cooperazione tra Goldman Sachs e lo Stato del Qatar a diversi livelli.
La società guidata da David Solomon, infatti, amplierà significativamente il suo organico a Doha
, trasformando l'ufficio in un hub strategico
e nel più grande ufficio regionale per la gestione patrimoniale. L'espansione della sua presenza fornirà ulteriori risorse ai clienti qatarioti e supporterà i clienti globali nell'accesso alle opportunità economiche in tutta la regione.
L'azienda e la sua rete di Value Accelerator
forniranno risorse allo Stato del Qatar
per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionale, a beneficio dell'ecosistema finanziario più ampio e promuovendo la connettività con partner regionali e globali.
GS cercherà di fornire servizi di consulenza strategica e assistenza
in materia di formazione di capitale, opportunità di M&A e sviluppo dell'economia e dei mercati dei capitali del Qatar, anche incoraggiando le opportunità di investimenti diretti esteri
e supportando la crescita delle principali aziende qatariote.
Goldman Sachs si avvarrà della sua rete globale
e del suo potere di convocazione per collaborare con lo Stato del Qatar al fine di promuovere un dialogo e una partnership più intensi tra i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo
e i partner globali, inclusi i paesi dell'Asia-Pacifico
.