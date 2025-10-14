Italo: obiettivo ridurre emissioni in prossimi 5-10 anni

(Teleborsa) -, presente all’evento “ilano, appuntamento di riferimento per gli Energy Manager alla ricerca di innovazione e sostenibilità, ha portato il proprio contributo, con la partecipazione diDirettore Health&Safety della società.si basa sul paradigma dell’efficienza energetica. Sin dal principio, Italo ha investito su treni innovativi e sostenibili costruiti con materiali riciclabili e progettati secondo criteri di eco-sostenibilità, che assicurano ridotte emissioni di CO2. Per tale ragione, la flotta Italo è stata inserita in programmi di incentivazione dell’efficienza energetica riconosciuti dalle principali istituzioni. Il nostro impegno per la riduzione delle emissioni si concentra soprattutto sulla riduzione dell’impatto grazie all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. In particolare, Italo si è concentrata su obiettivi a breve termine che mirano a ridurre le emissioni nei prossimi 5-10 anni con operazioni che coinvolgono necessariamente le attività dei fornitori, e sugli obiettivi n” ha commentato Sgroi.