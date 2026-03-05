UE, Traguardo climatico 2040: via libera definitivo del Consiglio

(Teleborsa) - Il, introducendo un obiettivo intermedio vincolante per il 2040:. Il nuovo traguardo rafforza il percorso dell’Unione europea, coinvolgendo tutti i settori dell’economia.A partireentro un limite massimo pari al 5% delle emissioni nette dell’UE registrate nel 1990, conNe consegue che. I crediti dovranno derivare da attività credibili di riduzione dei gas serra realizzate nei Paesi partner e coerenti con gli impegni previsti dall’Accordo di Parigi."L'Unione europea mantiene l'impegno a guidare la lotta globale contro i cambiamenti climatici, proteggendo nel contempo la nostra competitività e garantendo che nessuno sia lasciato indietro. L'adozione odierna di questo importante traguardo climatico per il 2040per la transizione pulita nel prossimo decennio", dichiaraLa normativa sul clima modificatanell'elaborazione delle sue proposte legislative per il periodo successivo al 2030, ponendo l'accento su competitività, semplificazione, equità sociale, sicurezza e accessibilità economica dell'energia, insieme ad altre priorità. Tra questi elementi figurano: gli(processi che comportano la cattura dell'anidride carbonica dall'atmosfera e il suo stoccaggio duraturo) per compensare le emissioni residue difficili da abbattere nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE,per sostenere il conseguimento dei traguardi in modo semplice ed efficiente sotto il profilo dei costi. La normativa sul clima modificataL'adozione costituisce laed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, applicandosi direttamente in tutti gli Stati membri. La Commissione presenterà le proposte necessarie per attuare il nuovo obiettivo climatico vincolante al 2040.La normativa sarà inoltre, tenendo conto di progressi scientifici e tecnologici, competitività dell’UE, prezzi dell’energia, capacità di assorbimento delle emissioni e uso di crediti internazionali. Se necessario,a sostegno della competitività e della crescita di lungo periodo.