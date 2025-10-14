Johnson & Johnson, terzo trimestre in crescita con previsioni fatturato 2025 riviste al rialzo

(Teleborsa) - Johnson & Johnson
ha rivisto al rialzo le sue previsioni di fatturato per l'intero 2025
, dopo aver registrato guadagni sia nel settore dei farmaci da prescrizione che in quello dei dispositivi medici nel terzo trimestre.
L'azienda di prodotti per la salute ha dichiarato martedì di prevedere un fatturato compreso tra 93,5 e 93,9 miliardi di dollari
per l'anno, in aumento rispetto al precedente intervallo compreso tra 93,2 e 93,6 miliardi di dollari. Gli analisti intervistati da FactSet hanno previsto un fatturato di 93,48 miliardi di dollari.
L'azienda continua a prevedere un utile per azione rettificato compreso tra 10,80 e 10,90 dollari
.
L'amministratore delegato Joaquin Duato ha affermato che J&J si trova ora in una nuova era di crescita accelerata e innovazione
, con un focus più mirato. L'azienda ha inoltre dichiarato di voler scorporare la sua divisione Ortopedia
.
L'aggiornamento delle previsioni arriva in concomitanza con l'aumento di profitti e vendite
registrato da J&J nell'ultimo trimestre
, trainato dalla profondità del suo portafoglio e dai progressi della sua pipeline, secondo Duato.
Nel terzo trimestre J&J ha registrato un utile di 5,15 miliardi di dollari
, pari a 2,12 dollari per azione
, quasi raddoppiato (+91,2%) rispetto ai 2,69 miliardi di dollari, pari a 1,11 dollari per azione, dell'anno precedente.
L'utile rettificato per azione di 2,80 dollari
ha superato i 2,76 dollari previsti dagli analisti.
Le vendite sono aumentate del 6,8%, raggiungendo i 23,99 miliardi
, superando i 23,76 miliardi previsti dagli analisti.
Il business farmaceutico
ha registrato un aumento del 6,8%, trainato dai farmaci antitumorali, tra cui Darzalex e Carvykti, dai trattamenti immunologici Tremfya e Simponi, nonché dal trattamento per la depressione Spravato. La crescita è stata parzialmente compensata dal calo delle vendite di Stelara, un trattamento per la psoriasi e il morbo di Crohn, i cui brevetti stanno per scadere, e del farmaco antitumorale Imbruvica.
Le vendite di dispositivi medici
sono aumentate del 6,8%, trainate da Abiomed e Shockwave, due business unit focalizzate sui dispositivi per le malattie cardiache. Alla crescita hanno contribuito anche i prodotti per l'elettrofisiologia e la sutura delle ferite, nonché il business della chirurgia visiva.
Inoltre, il Cda di Johnson & Johnson ha deliberato la distribuzione di un dividendo in contanti per il quarto trimestre del 2025 pari a 1,30 dollari per azione
ordinaria. Il dividendo sarà pagabile il 9 dicembre 2025
agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 25 novembre. La data di stacco della cedola è il 25 novembre.