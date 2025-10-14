Johnson & Johnson, terzo trimestre in crescita con previsioni fatturato 2025 riviste al rialzo

Johnson & Johnson

(Teleborsa) -ha rivisto al, dopo aver registrato guadagni sia nel settore dei farmaci da prescrizione che in quello dei dispositivi medici nel terzo trimestre.L'azienda di prodotti per la salute ha dichiarato martedì di prevedere unper l'anno, in aumento rispetto al precedente intervallo compreso tra 93,2 e 93,6 miliardi di dollari. Gli analisti intervistati da FactSet hanno previsto un fatturato di 93,48 miliardi di dollari.L'azienda continua a prevedere unL'amministratore delegato Joaquin Duato ha affermato che J&J si trova ora in una, con un focus più mirato. L'azienda ha inoltre dichiarato di volerL'aggiornamento delle previsioni arriva in concomitanza con l'registrato da J&J, trainato dalla profondità del suo portafoglio e dai progressi della sua pipeline, secondo Duato.Nel terzo trimestre J&J ha registrato un, pari a, quasi raddoppiato (+91,2%) rispetto ai 2,69 miliardi di dollari, pari a 1,11 dollari per azione, dell'anno precedente.L'ha superato i 2,76 dollari previsti dagli analisti.Le vendite sono, superando i 23,76 miliardi previsti dagli analisti.Ilha registrato un aumento del 6,8%, trainato dai farmaci antitumorali, tra cui Darzalex e Carvykti, dai trattamenti immunologici Tremfya e Simponi, nonché dal trattamento per la depressione Spravato. La crescita è stata parzialmente compensata dal calo delle vendite di Stelara, un trattamento per la psoriasi e il morbo di Crohn, i cui brevetti stanno per scadere, e del farmaco antitumorale Imbruvica.Le vendite disono aumentate del 6,8%, trainate da Abiomed e Shockwave, due business unit focalizzate sui dispositivi per le malattie cardiache. Alla crescita hanno contribuito anche i prodotti per l'elettrofisiologia e la sutura delle ferite, nonché il business della chirurgia visiva.Inoltre, il Cda di Johnson & Johnson ha deliberato la distribuzione di unordinaria. Il dividendo saràagli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 25 novembre. La data di stacco della cedola è il 25 novembre.