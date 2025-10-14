JPMorgan, fatturato e utile in netta crescita nel 3Q25, CEO Dimon segnala "elevato grado di incertezza"

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2025 JPMorgan Chase
ha riportato un utile netto
di 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 12%, con un utile per azione di 5,07 dollari, ovvero 0,23 dollari migliore alle stime degli analisti ferme a 4,84 dollari.
Il fatturato
è stato pari a 46,43 miliardi, in aumento del 9% su base annua, contro le stime del consensus di 45,25 miliardi.
Il margine di interesse netto
è stato di 24,1 miliardi di dollari, in aumento del 2%. I ricavi non da interessi
sono stati di 23,0 miliardi di dollari, in aumento del 16%.
Il margine di interesse netto, escluso Markets
, è stato di 23,4 miliardi di dollari, invariato rispetto all'anno precedente, trainato dall'impatto dei tassi più bassi e dalla compressione dei margini sui depositi, compensati principalmente dall'aumento dei saldi rotativi nei Servizi Carte e dall'aumento dei saldi dei depositi all'ingrosso.
I ricavi non da interessi, escluso Markets
, sono stati di 14,8 miliardi di dollari, in aumento del 16%, trainati principalmente dall'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale in AWM e CCB, dall'aumento delle commissioni di investment banking, dall'aumento dei ricavi da leasing operativo auto e dall'aumento delle commissioni sui pagamenti.
I ricavi di Markets
sono stati di 8,9 miliardi di dollari, in aumento del 25%.
Le spese non relative agli interessi
sono state pari a 24,3 miliardi di dollari, in aumento dell'8%, principalmente a causa di maggiori compensi, tra cui maggiori compensi legati ai ricavi e crescita del personale di front office, nonché maggiori spese di intermediazione e commissioni di distribuzione, maggiori ammortamenti del leasing auto e maggiori spese di marketing, parzialmente compensati da minori spese legali.
L'accantonamento per perdite su crediti
è stato di 3,4 miliardi di dollari. Le svalutazioni nette
sono state di 2,6 miliardi di dollari, in aumento di 506 milioni di dollari, principalmente a causa dei servizi all'ingrosso e delle carte di credito. L'accumulo di riserve nette
è stato di 810 milioni di dollari e includeva 608 milioni di dollari nel settore Consumer e 205 milioni di dollari nel settore Wholesale. Nell'anno precedente, l'accantonamento era stato di 3,1 miliardi di dollari, le svalutazioni nette erano state di 2,1 miliardi di dollari e l'accumulo di riserve nette era stato di 1,0 miliardi di dollari.
"La Società ha registrato ottimi risultati nel terzo trimestre, generando un utile netto di 14,4 miliardi di dollari e un ROTCE del 20%", ha commentato Jamie Dimon
, Presidente e CEO di JPMorgan Chase,
"Ogni linea di business
ha registrato un andamento positivo. Nel segmento CIB, le commissioni IB sono aumentate del 16%, grazie all'accelerazione delle attività di ECM e M&A in un contesto favorevole. Abbiamo continuato a beneficiare dell'aumento dell'attività dei clienti e della domanda di finanziamenti nei mercati, con un fatturato record di quasi 9 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Nel segmento CCB, ci siamo classificati al primo posto nei depositi al dettaglio
negli Stati Uniti per il quinto anno consecutivo e continuiamo ad acquisire nuovi conti a un ritmo sostenuto, aggiungendo oltre 400.000 nuovi conti correnti netti in questo trimestre. Inoltre, nella gestione patrimoniale, i nuovi investitori hanno superato le 43.000 unità, stabilendo un nuovo record
. Infine, nel segmento AWM, i ricavi hanno superato i 6 miliardi di dollari e gli afflussi netti in gestione sono rimasti solidi a 109 miliardi di dollari, a dimostrazione della solidità del nostro marchio", ha proseguito Dimon.
"Sebbene vi siano stati alcuni segnali di rallentamento
, in particolare nella crescita dell'occupazione, l'economia statunitense è rimasta generalmente resiliente
. Tuttavia, continua a sussistere un elevato grado di incertezza
derivante da complesse condizioni geopolitiche, dazi e incertezze commerciali, elevati prezzi delle attività e il rischio di un'inflazione rigida. Come sempre, speriamo per il meglio
, ma queste forze complesse rafforzano le ragioni per cui prepariamo la Società a un'ampia gamma di scenari", ha aggiunto Dimon.