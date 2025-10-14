JPMorgan, fatturato e utile in netta crescita nel 3Q25, CEO Dimon segnala "elevato grado di incertezza"

JPMorgan Chase

(Teleborsa) - Nelha riportato undi 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 12%, con un utile per azione di 5,07 dollari, ovvero 0,23 dollari migliore alle stime degli analisti ferme a 4,84 dollari.Ilè stato pari a 46,43 miliardi, in aumento del 9% su base annua, contro le stime del consensus di 45,25 miliardi.Ilè stato di 24,1 miliardi di dollari, in aumento del 2%. Isono stati di 23,0 miliardi di dollari, in aumento del 16%.Il, è stato di 23,4 miliardi di dollari, invariato rispetto all'anno precedente, trainato dall'impatto dei tassi più bassi e dalla compressione dei margini sui depositi, compensati principalmente dall'aumento dei saldi rotativi nei Servizi Carte e dall'aumento dei saldi dei depositi all'ingrosso., sono stati di 14,8 miliardi di dollari, in aumento del 16%, trainati principalmente dall'aumento delle commissioni di gestione patrimoniale in AWM e CCB, dall'aumento delle commissioni di investment banking, dall'aumento dei ricavi da leasing operativo auto e dall'aumento delle commissioni sui pagamenti.sono stati di 8,9 miliardi di dollari, in aumento del 25%.Lesono state pari a 24,3 miliardi di dollari, in aumento dell'8%, principalmente a causa di maggiori compensi, tra cui maggiori compensi legati ai ricavi e crescita del personale di front office, nonché maggiori spese di intermediazione e commissioni di distribuzione, maggiori ammortamenti del leasing auto e maggiori spese di marketing, parzialmente compensati da minori spese legali.L'è stato di 3,4 miliardi di dollari. Lesono state di 2,6 miliardi di dollari, in aumento di 506 milioni di dollari, principalmente a causa dei servizi all'ingrosso e delle carte di credito. L'è stato di 810 milioni di dollari e includeva 608 milioni di dollari nel settore Consumer e 205 milioni di dollari nel settore Wholesale. Nell'anno precedente, l'accantonamento era stato di 3,1 miliardi di dollari, le svalutazioni nette erano state di 2,1 miliardi di dollari e l'accumulo di riserve nette era stato di 1,0 miliardi di dollari."La Società ha registrato ottimi risultati nel terzo trimestre, generando un utile netto di 14,4 miliardi di dollari e un ROTCE del 20%", ha commentato, Presidente e CEO di JPMorgan Chase,ha registrato un andamento positivo. Nel segmento CIB, le commissioni IB sono aumentate del 16%, grazie all'accelerazione delle attività di ECM e M&A in un contesto favorevole. Abbiamo continuato a beneficiare dell'aumento dell'attività dei clienti e della domanda di finanziamenti nei mercati, con un fatturato record di quasi 9 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Nel segmento CCB, ci siamonegli Stati Uniti per il quinto anno consecutivo e continuiamo ad acquisire nuovi conti a un ritmo sostenuto, aggiungendo oltre 400.000 nuovi conti correnti netti in questo trimestre. Inoltre, nella gestione patrimoniale, i nuovi investitori hanno superato le 43.000 unità, stabilendo un. Infine, nel segmento AWM, i ricavi hanno superato i 6 miliardi di dollari e gli afflussi netti in gestione sono rimasti solidi a 109 miliardi di dollari, a dimostrazione della solidità del nostro marchio", ha proseguito Dimon."Sebbene vi siano stati alcuni segnali di, in particolare nella crescita dell'occupazione, l'economia statunitense è rimasta generalmente. Tuttavia, continua a sussistere underivante da complesse condizioni geopolitiche, dazi e incertezze commerciali, elevati prezzi delle attività e il rischio di un'inflazione rigida., ma queste forze complesse rafforzano le ragioni per cui prepariamo la Società a un'ampia gamma di scenari", ha aggiunto Dimon.