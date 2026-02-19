Walmart, la guidance delude le attese. Nuovo buyback da 30 miliardi di dollari

Walmart

(Teleborsa) -, il più grande rivenditore al dettaglio del mondo, ha chiuso ilconpari a 190,7 miliardi di dollari, in crescita del 5,6%, pari al 4,9% a cambi costanti (cc). A livello globale, l'eCommerce è cresciuto del 24%, con una solida crescita in tutti i segmenti. Lesono cresciute del 4,6% (gli analisti si aspettavano un aumento del 4,2%). L'utile operativo è aumentato di 0,8 miliardi di dollari, pari al 10,8%, in crescita del 10,5% cc, con una crescita più rapida delle vendite. L'di 0,74 dollari esclude l'impatto, al netto delle imposte, di una perdita netta di 0,21 dollari su azioni e altri investimenti.Nell', i ricavi sono stati pari a 713,2 miliardi di dollari, in crescita del 4,7%, pari al 5,1% cc. L'utile operativo è aumentato di 0,5 miliardi di dollari, pari all'1,6%; in crescita del 5,4% su base rettificata cc, con una crescita più rapida delle vendite. Ilannuo è aumentato a 0,99 dollari per azione."Il ritmo del cambiamento nel commercio al dettaglio sta accelerando - ha detto il- È entusiasmante. E i nostri risultati finanziari dimostrano che non solo stiamo accogliendo questo cambiamento, ma lo stiamo guidando. Per i nostri clienti e soci, il futuro è veloce, conveniente e personalizzato".Walmart prevede per l'un fatturato netto in crescita dal 3,5% al ??4,5% (rispetto alle aspettative degli analisti di un aumento di circa il 5%) e un utile operativo rettificato in crescita dal 6,0% all'8,0%, entrambi a cambi costanti (cc). L'utile per azione rettificato è previsto tra 2,75 e 2,85 dollari (al di sotto delle aspettative di 2,96 dollari).La società annuncia unada 30 miliardi di dollari.