Lindbergh, Integrae SIM alza target price a 7,30 euro e conferma Buy

Lindbergh

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 5,00 euro) il prezzo obiettivo su, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando il giudizio sul titolo a "" visto l'del 12,2%.Gli analisti confermano in larga parte le stime per il 2025, prevedendo une undi 5,3 milioni (margine 16,1%). Nel, le proiezioni indicano una crescita fino a 43,1 milioni di produzione e 7,4 milioni di EBITDA nel 2027, con una NFP attesa in posizione cash positive per 1,22 milioni.Nel, Lindbergh Group ha registrato un Valore della Produzione di 15,84 milioni di euro, in aumento del 51% rispetto ai 10,46 milioni del primo semestre 2024, grazie alla forte espansione della divisione HVAC e al consolidamento delle acquisizioni.Laha realizzato ricavi per 7,16 milioni (+220%), sostenuta da crescita organica e integrazione delle nuove società acquisite. La divisione Waste/Circular Economy ha raggiunto 2,26 milioni di euro (+27%), grazie all’avanzamento del progetto CircularItalie e all’aumento dei volumi sui clienti esistenti, mentre la Network & Warehouse Management è rimasta stabile a 6,23 milioni.L’si è attestato a 2,80 milioni di euro (+36%) con un margine del 17,7%, mentre l’EBIT ha raggiunto 1,73 milioni (margine del 10,9%). L’utile netto è cresciuto del 37% a 1,11 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta negativa per 5,27 milioni, in aumento rispetto ai 3,42 milioni di fine 2024 per effetto degli investimenti nelle acquisizioni HVAC.