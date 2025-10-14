Lindbergh, Integrae SIM alza target price a 7,30 euro e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM
ha incrementato a 7,30 euro per azione
(da 5,00 euro) il prezzo obiettivo su Lindbergh
, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando il giudizio sul titolo a "Buy
" visto l'upside potenziale
del 12,2%.
Gli analisti confermano in larga parte le stime per il 2025, prevedendo un valore della produzione
a 33 milioni di euro
e un EBITDA
di 5,3 milioni (margine 16,1%). Nel medio periodo
, le proiezioni indicano una crescita fino a 43,1 milioni di produzione e 7,4 milioni di EBITDA nel 2027, con una NFP attesa in posizione cash positive per 1,22 milioni.
Nel primo semestre 2025
, Lindbergh Group ha registrato un Valore della Produzione di 15,84 milioni di euro, in aumento del 51% rispetto ai 10,46 milioni del primo semestre 2024, grazie alla forte espansione della divisione HVAC e al consolidamento delle acquisizioni.
La Business Unit HVAC
ha realizzato ricavi per 7,16 milioni (+220%), sostenuta da crescita organica e integrazione delle nuove società acquisite. La divisione Waste/Circular Economy ha raggiunto 2,26 milioni di euro (+27%), grazie all’avanzamento del progetto CircularItalie e all’aumento dei volumi sui clienti esistenti, mentre la Network & Warehouse Management è rimasta stabile a 6,23 milioni.
L’EBITDA
si è attestato a 2,80 milioni di euro (+36%) con un margine del 17,7%, mentre l’EBIT ha raggiunto 1,73 milioni (margine del 10,9%). L’utile netto è cresciuto del 37% a 1,11 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta negativa per 5,27 milioni, in aumento rispetto ai 3,42 milioni di fine 2024 per effetto degli investimenti nelle acquisizioni HVAC.