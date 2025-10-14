Milano 12:51
Lindbergh, Integrae SIM alza target price a 7,30 euro e conferma Buy
(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 7,30 euro per azione (da 5,00 euro) il prezzo obiettivo su Lindbergh, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando il giudizio sul titolo a "Buy" visto l'upside potenziale del 12,2%.

Gli analisti confermano in larga parte le stime per il 2025, prevedendo un valore della produzione a 33 milioni di euro e un EBITDA di 5,3 milioni (margine 16,1%). Nel medio periodo, le proiezioni indicano una crescita fino a 43,1 milioni di produzione e 7,4 milioni di EBITDA nel 2027, con una NFP attesa in posizione cash positive per 1,22 milioni.

Nel primo semestre 2025, Lindbergh Group ha registrato un Valore della Produzione di 15,84 milioni di euro, in aumento del 51% rispetto ai 10,46 milioni del primo semestre 2024, grazie alla forte espansione della divisione HVAC e al consolidamento delle acquisizioni.

La Business Unit HVAC ha realizzato ricavi per 7,16 milioni (+220%), sostenuta da crescita organica e integrazione delle nuove società acquisite. La divisione Waste/Circular Economy ha raggiunto 2,26 milioni di euro (+27%), grazie all’avanzamento del progetto CircularItalie e all’aumento dei volumi sui clienti esistenti, mentre la Network & Warehouse Management è rimasta stabile a 6,23 milioni.

L’EBITDA si è attestato a 2,80 milioni di euro (+36%) con un margine del 17,7%, mentre l’EBIT ha raggiunto 1,73 milioni (margine del 10,9%). L’utile netto è cresciuto del 37% a 1,11 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta negativa per 5,27 milioni, in aumento rispetto ai 3,42 milioni di fine 2024 per effetto degli investimenti nelle acquisizioni HVAC.

