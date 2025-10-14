Londra: scambi negativi per Rolls-Royce Holdings

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di motori per l'industria aeronautica, navale ed energetica
, che mostra un decremento del 2,35%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Rolls-Royce Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Rolls-Royce Holdings
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,93 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,84.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)