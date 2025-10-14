Milano 17:35
42.076 -0,22%
Nasdaq 18:15
24.621 -0,52%
Dow Jones 18:15
46.217 +0,32%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.237 -0,62%

Londra: si concentrano le vendite su Anglo American

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria, che mostra un decremento del 3,17%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Anglo American mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,98%, rispetto a -0,71% del principale indice della Borsa di Londra).


L'esame di breve periodo di Anglo American classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,19 sterline e primo supporto individuato a 28,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
