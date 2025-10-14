Londra: si concentrano le vendite su Anglo American

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società mineraria
, che mostra un decremento del 3,17%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Anglo American
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,98%, rispetto a -0,71% del principale indice della Borsa di Londra
).
L'esame di breve periodo di Anglo American
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 29,19 sterline e primo supporto individuato a 28,93. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 29,45.
