Madrid: calo per Acciona Energia

produttore di energia rinnovabile spagnolo

Ibex 35

Acciona Energia

indice azionario della Borsa di Madrid

Acciona Energia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,97%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,71 Euro e primo supporto individuato a 23,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,51.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)