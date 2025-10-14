Madrid: calo per Acciona Energia

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di energia rinnovabile spagnolo
, con una flessione del 2,97%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona Energia
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo di Acciona Energia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,71 Euro e primo supporto individuato a 23,91. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 25,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)