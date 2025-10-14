Officina Stellare, commessa di 1,6 milioni di euro da Leonardo per sistema ottico

Officina Stellare

Leonardo

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha sottoscritto uncon, colosso italiano della difesa, per laIl contratto, della durata di circa 18 mesi e del, prevede un'erogazione pari al 30% nei primi sei mesi e il restante 70% a partire dal tredicesimo mese. L'accordo include la realizzazione di componenti ottiche di largo diametro e tecnologicamente avanzate, destinate all'osservazione della Terra ad altissima risoluzione.La commessa riguarda le attività legate all'innovativo progetto HIREOS (High REsolution Optics and Structure) e rientra nell'ambito delche punta ad avviare sviluppi tecnologici necessari alla realizzazione della roadmap ottica attraverso attività a differente livello di maturità tecnologica, garantendo da un lato l'avvio di progetti innovativi a basso TRL, dall'altro consolidando le capacità nazionali attraverso attività a medio-alto TRL."Siamo particolarmente orgogliosi di essere parte attiva nella realizzazione di questo progetto estremamente innovativo nel quale Leonardo e Officina Stellare ricopriranno un ruolo chiave - afferma- Il progetto prevede la responsabilità di elementi core e di tecnologie abilitanti per le future missioni ottiche per l'Osservazione della Terra ad altissima risoluzione, raccogliendo una delle sfide più importanti. Un risultato importante che avvalora lecompetenze ingegneristiche e la leadership di Officina Stellare nell'ambito delle tecnologie spaziali, in uno dei settori più strategici per il Paese".