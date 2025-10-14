Officina Stellare, commessa di 1,6 milioni di euro da Leonardo per sistema ottico

(Teleborsa) - Officina Stellare
, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha sottoscritto un nuovo contratto
con Leonardo
, colosso italiano della difesa, per la fornitura di un sistema ottico satellitare ad altissima risoluzione
.
Il contratto, della durata di circa 18 mesi e del valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro
, prevede un'erogazione pari al 30% nei primi sei mesi e il restante 70% a partire dal tredicesimo mese. L'accordo include la realizzazione di componenti ottiche di largo diametro e tecnologicamente avanzate, destinate all'osservazione della Terra ad altissima risoluzione.
La commessa riguarda le attività legate all'innovativo progetto HIREOS (High REsolution Optics and Structure) e rientra nell'ambito del bando "Roadmap Ottiche" promosso e finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
che punta ad avviare sviluppi tecnologici necessari alla realizzazione della roadmap ottica attraverso attività a differente livello di maturità tecnologica, garantendo da un lato l'avvio di progetti innovativi a basso TRL, dall'altro consolidando le capacità nazionali attraverso attività a medio-alto TRL.
"Siamo particolarmente orgogliosi di essere parte attiva nella realizzazione di questo progetto estremamente innovativo nel quale Leonardo e Officina Stellare ricopriranno un ruolo chiave - afferma Gino Bucciol, Vice-Presidente Sviluppo Business e Co-Fondatore di Officina Stellare
- Il progetto prevede la responsabilità di elementi core e di tecnologie abilitanti per le future missioni ottiche per l'Osservazione della Terra ad altissima risoluzione, raccogliendo una delle sfide più importanti. Un risultato importante che avvalora le
competenze ingegneristiche e la leadership di Officina Stellare nell'ambito delle tecnologie spaziali, in uno dei settori più strategici per il Paese".