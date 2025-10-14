Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Rosso per il colosso creditizio
, che sta segnando un calo del 2,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intesa Sanpaolo
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,407 Euro. Primo supporto visto a 5,339. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,308.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)