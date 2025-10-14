Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

FTSE MIB

Intesa Sanpaolo

istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,407 Euro. Primo supporto visto a 5,339. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,308.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)