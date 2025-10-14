Milano 9:36
41.679 -1,16%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.176 -0,87%

Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo

Piazza Affari: calo per Intesa Sanpaolo
(Teleborsa) - Rosso per il colosso creditizio, che sta segnando un calo del 2,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Intesa Sanpaolo rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito nato dalla fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 5,407 Euro. Primo supporto visto a 5,339. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,308.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
