Piazza Affari: calo per Piaggio

big delle due ruote

Piaggio

FTSE Italia Mid Cap

società industriale

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,67%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico dellamostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,893 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,962. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)