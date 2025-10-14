Piazza Affari: giornata depressa per Sesa

società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business

FTSE Italia Mid Cap

Sesa

indice delle società a media capitalizzazione

Sesa

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 2,30%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 82,15 Euro. Prima resistenza a 84,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 81,35.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)