Piazza Affari: giornata depressa per Sesa

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che tratta con una perdita del 2,30%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Sesa
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Analizzando lo scenario di Sesa
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 82,15 Euro. Prima resistenza a 84,25. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 81,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)