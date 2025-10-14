Milano 9:39
Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto

Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto
Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,8%, in aumento rispetto al precedente +4,7% (la previsione era +4,7%).

