Milano 9:39
41.628 -1,28%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.128 -1,06%

Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in settembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in settembre
Regno Unito, Richieste sussidi disoccupazione in settembre pari a 25,8K unità, in aumento rispetto al precedente -2K unità (la previsione era 10,3K unità).
Condividi
```