Milano
9:39
41.628
-1,28%
Nasdaq
13-ott
24.750
0,00%
Dow Jones
13-ott
46.068
+1,29%
Londra
13-ott
9.443
+0,16%
Francoforte
9:38
24.128
-1,06%
Martedì 14 Ottobre 2025, ore 09.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in settembre
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
14 ottobre 2025 - 09.40
Regno Unito,
Richieste sussidi disoccupazione in settembre pari a 25,8K unità
, in aumento rispetto al precedente -2K unità (la previsione era 10,3K unità).
Condividi
Leggi anche
Richieste sussidi disoccupazione Regno Unito in agosto
Appuntamenti macroeconomici del 14 ottobre 2025
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 19 settembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre
Argomenti trattati
Regno Unito
(22)
Altre notizie
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 15 settembre 2025
Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto
Regno Unito, Tasso disoccupazione in luglio
Appuntamenti macroeconomici del 16 settembre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 settembre 2025
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto