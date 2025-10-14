Milano 17:35
Finanza
Rosetti Marino, lotto minimo di negoziazione ridotto da 50 a 25 azioni
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato la riduzione del lotto minimo di negoziazione di Rosetti Marino, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, da 50 azioni a 25 azioni, efficace da giovedì 16 ottobre 2025. Tutti gli ordini sulle azioni Rosetti Marino non eseguiti al termine della seduta del 15 ottobre 2025 verranno cancellati.

L'ultimo prezzo battuto - 300 euro per azione il 9 ottobre - è il massimo storico per la società, che ha scambi risicati a causa del flottante limitatissimo. Il titolo segna +566% negli ultimi sei mesi e +588% negli ultimi 12 mesi. Rosetti Marino capitalizza 1,2 miliardi di euro.
