Rosetti Marino, lotto minimo di negoziazione ridotto da 50 a 25 azioni

Rosetti Marino

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato ladi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia,, efficace da giovedì 16 ottobre 2025. Tutti gli ordini sulle azioni Rosetti Marino non eseguiti al termine della seduta del 15 ottobre 2025 verranno cancellati.L'ultimo prezzo battuto - 300 euro per azione il 9 ottobre - è ilper la società, che ha scambi risicati a causa del flottante limitatissimo. Il titolo segna +566% negli ultimi sei mesi e +588% negli ultimi 12 mesi. Rosetti Marino capitalizza 1,2 miliardi di euro.