Rosetti Marino, lotto minimo di negoziazione ridotto da 50 a 25 azioni

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato la riduzione del lotto minimo di negoziazione
di Rosetti Marino
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, da 50 azioni a 25 azioni
, efficace da giovedì 16 ottobre 2025. Tutti gli ordini sulle azioni Rosetti Marino non eseguiti al termine della seduta del 15 ottobre 2025 verranno cancellati.
L'ultimo prezzo battuto - 300 euro per azione il 9 ottobre - è il massimo storico
per la società, che ha scambi risicati a causa del flottante limitatissimo. Il titolo segna +566% negli ultimi sei mesi e +588% negli ultimi 12 mesi. Rosetti Marino capitalizza 1,2 miliardi di euro.