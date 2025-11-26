Milano 9:58
Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 25/11/2025

Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 25/11/2025
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 25/11/2025 è stato pari a 3,31 miliardi di euro, in deciso ribasso (-33,03%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,94 miliardi.

I volumi scambiati sono passati, da 0,68 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,44 miliardi.

Tra i 673 titoli trattati, 373 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 258 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 42 titoli.






