Milano 9:39
41.628 -1,28%
Nasdaq 13-ott
24.750 0,00%
Dow Jones 13-ott
46.068 +1,29%
Londra 13-ott
9.443 +0,16%
24.128 -1,06%

WIIT scambia in rosso a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
WIIT scambia in rosso a Piazza Affari
Ribasso per il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che passa di mano in perdita del 4,05%.
Condividi
```