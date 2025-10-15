AMG Critical Materials, MoU con Beijing Easpring per rafforzare filiera europea delle batterie

AMG Critical Materials

(Teleborsa) - AMG Lithium, controllata dell'olandese, ha firmato un Memorandum d'Intesaper la fornitura e l'acquisto di idrossido di litio monoidrato per batterie.AMG Lithium è ilcon uno stabilimento produttivo a Bitterfeld-Wolfen, in Germania. Easpring, produttore cinese di materiale attivo catodico (CAM), sta attualmente costruendo un impianto CAM a Kotka, in Finlandia. Gli investimenti di AMG Lithium ed Easpring in Europa sottolineano l'impegno congiunto per una filiera di batterie localizzata."Questa partnership segna un ulteriore- afferma Stefan Scherer, CEO di AMG Lithium - Ci concentreremo ulteriormente sulla promozione dell'uso di materie prime riciclate e sul miglioramento dell'impronta di carbonio lungo tutta la catena del valore".