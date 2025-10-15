AMG Critical Materials, MoU con Beijing Easpring per rafforzare filiera europea delle batterie

(Teleborsa) - AMG Lithium, controllata dell'olandese AMG Critical Materials
, ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) con Beijing Easpring Material Technology
per la fornitura e l'acquisto di idrossido di litio monoidrato per batterie.
AMG Lithium è il primo raffinatore europeo di litio
con uno stabilimento produttivo a Bitterfeld-Wolfen, in Germania. Easpring, produttore cinese di materiale attivo catodico (CAM), sta attualmente costruendo un impianto CAM a Kotka, in Finlandia. Gli investimenti di AMG Lithium ed Easpring in Europa sottolineano l'impegno congiunto per una filiera di batterie localizzata.
"Questa partnership segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di un'industria europea delle batterie solida e resiliente
- afferma Stefan Scherer, CEO di AMG Lithium - Ci concentreremo ulteriormente sulla promozione dell'uso di materie prime riciclate e sul miglioramento dell'impronta di carbonio lungo tutta la catena del valore".