Analisi Tecnica: USD/YEN del 14/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
Debole la giornata per il cross americano contro Yen, che porta a casa un calo dello 0,33%.
Nel breve periodo, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 152,267 e supporto a 151,197. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 153,337.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)