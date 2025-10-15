Milano 14-ott
42.076 0,00%
Nasdaq 14-ott
24.579 -0,69%
Dow Jones 14-ott
46.270 +0,44%
Londra 14-ott
9.453 0,00%
Francoforte 14-ott
24.237 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 15 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,7%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, mensile (preced. -0,6%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso -1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea: Produzione industriale, mensile (atteso -1,7%; preced. 0,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,7%)
14:30 USA: Empire State Index (atteso -1,9 punti; preced. -8,7 punti)


