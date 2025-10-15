Appuntamenti macroeconomici del 15 ottobre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 15/10/2025
03:30 Cina
: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,2%; preced. -0,4%)
03:30 Cina
: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,3%; preced. -2,9%)
06:30 Giappone
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,2%; preced. -1,2%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 0,7%)
08:00 Germania
: Prezzi ingrosso, mensile (preced. -0,6%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)
08:45 Francia
: Prezzi consumo, mensile (atteso -1%; preced. 0,4%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)
09:00 Spagna
: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,4%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, annuale (preced. 1,8%)
11:00 Unione Europea
: Produzione industriale, mensile (atteso -1,7%; preced. 0,3%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,7%)
14:30 USA
14:30 USA: Empire State Index (atteso -1,9 punti; preced. -8,7 punti)