Aurubis scivola in fondo al mercato di Francoforte

produttore tedesco di rame

Aurubis

Germany MDAX

big europea del rame

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 5,88%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 109,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 107,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)