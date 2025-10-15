Aurubis scivola in fondo al mercato di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore tedesco di rame
, che passa di mano in perdita del 5,88%.
La tendenza ad una settimana di Aurubis
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della big europea del rame
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 109,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 107,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 112,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)