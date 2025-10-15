Banca Valsabbina sale a 74 filiali con nuova apertura a Milano

(Teleborsa) -, il principale istituto bancario bresciano, consolida ulteriormente la propria presenza nella città di Milano aprendo una. La nuova apertura porta a quattro le filiali dell'istituto bresciano attive nel capoluogo lombardo.La rete territoriale di Banca Valsabbina è attualmente composta dae in 19 capoluoghi di provincia.La quarta apertura a Milano si inserisce nel percorso di crescita delineato dal. Lo stesso piano ha già portato nel 2024 all'inaugurazione della filiale di Lodi e, lo scorso gennaio 2025, a Novara, con l'obiettivo di raggiungere 75 filiali entro l'anno."Nel 2017 abbiamo aperto la prima filiale a Milano, in Viale Tunisia. Per la banca è stato un passo particolarmente significativo decidendo di affacciarsi con convinzione sulla piazza finanziaria più importante d'Italia - commenta- I ritorni sono stati fin da subito positivo consolidando la convinzione di funzionalità del nostro modello di servizio. A distanza di otto anni da questa prima apertura, le opportunità offerte dal mercato ci permettono di consolidare ulteriormente il nostro presidio a Milano, inaugurando in Via Friuli, la nostra quarta filiale. Questa apertura, la seconda nel 2025, dopo Lodi, rappresenta la messa in atto del nostro piano sportelli che prevede l'incremento della rete territoriale sino a 75 sportelli entro la fine del 2025. In un contesto di consolidamenti e chiusure di sportelli bancari, Banca Valsabbina,".A Milano, Banca Valsabbina conta oggied ha erogato finanziamenti per un totale di circa 860 milioni di euro a PMI e privati.