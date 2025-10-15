Cina ancora in deflazione a settembre, prezzi consumo -0,3% su anno

(Teleborsa) - Confermato lo scenario deflattivo per la Cina
a settembre
2025.
Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione
ha registrato un decremento tendenziale dello 0,3%, dopo il -0,4% del mese precedente, peggiore del -0,2% atteso dagli analisti.
In particolare, i prezzi di prodotti alimentari, tabacco e alcolici
sono diminuiti del 2,6% su base annua, con un impatto sull'indice dei prezzi al consumo di circa 0,74 punti percentuali. Scendendo ancora di più nei dettagli, i prezzi della carne suina
sono diminuiti del 17%.Rispetto al mese precedente
, invece, i prezzi al consumo mostrano un aumento dello 0,1%, dopo il +0% precedente e rispetto al +0,2% atteso.
Giù anche i prezzi alla produzione
, che hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,3%, uguale alle attese, a fronte del -2,9% del mese precedente.