Credit Suisse perde causa da 440 milioni di dollari contro SoftBank per fallimento Greensill

(Teleborsa) -, banca assorbita dadopo la crisi della primavera 2023, haper le perdite legate al fallimento della società finanziaria Greensill Capital.Il caso era incentrato sui fondi prestati da Greensill a Katerra, un gruppo edile statunitense sostenuto da SoftBank. Credit Suisse sosteneva che Greensill, su richiesta di, aveva rinunciato ai diritti sui debiti di Katerra in cambio di azioni che ha poi trasferito a un'entità del gruppo SoftBank, lasciando Credit Suisse senza un risarcimento per 440 milioni di dollari in obbligazioni.Secondo la sentenza, tuttavia, SoftBank "che la liquidità di 440 milioni di dollari immessa a novembre 2020e internalizzare il debito nei confronti di Greensill".In secondo luogo, la corte ha concluso che(fondo di SoftBank) non ha ricevuto nulla più delle azioni Katerra, per un valore di 11,3 milioni di dollari. In terzo luogo,(fondo di SoftBank) ha ricevuto un pacchetto azionario ai sensi di un altro accordo correlato, anch'esso datato 30 dicembre 2020; SVF1 non ha ricevuto alcun beneficio in relazione al suo investimento pre-transazione in Katerra, che è stato diluito fino a zero.In quarto luogo, in ogni caso, Katerra è fallita a giugno 2021 e le sue azioni sono state annullate. La Corte ha concluso che non sarebbe appropriato, in tali circostanze, ordinare a SoftBank di effettuare un pagamento in relazione al valore che le azioni Katerra avrebbero potuto avere in una data precedente. La Corte ha concluso che, poiché i Vision Funds (SVF1 e SVF2) avevano semplicemente detenuto le azioni Katerra fino alla loro perdita di valore, "non sarebbe stato appropriato imporre loro di effettuare alcun pagamento sulla base di un valore che avrebbero potuto avere in precedenza. Ciò".