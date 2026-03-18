Misitano & Stracuzzi, downgrade a Hold da TP ICAP Midcap dopo nuovo profit warning

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha tagliato a "Hold
" da "Buy" la raccomandazione
su Misitano & Stracuzzi
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, abbassando anche il target price
a 0,50 euro
per azione (dai precedenti 3,60 euro) visto il downside potenziale dell'11%.
Gli analisti ricordano che M&S ha pubblicato
un aggiornamento che conferma un peggioramento rispetto al profit warning emesso lo scorso settembre
. La redditività si è fortemente contratta, le previsioni per il 2026 sono state riviste al ribasso e la struttura finanziaria è sotto pressione, rendendo necessario uno standstill con le banche.
TP ICAP Midcap ha ridotto significativamente le previsioni
: 1/ Ricavi
: 85,9 milioni di euro nel 2025 (contro gli 81,3 milioni di euro previsti in precedenza), 64,4 milioni di euro nel 2026 (contro i 74,5 milioni di euro) e 71,0 milioni di euro nel 2027 (contro gli 82,7 milioni di euro). 2/ EBITDA
: 3,2 milioni di euro nel 2025, con un margine del 3,7% (contro i 6,5 milioni di euro), 1,6 milioni di euro nel 2026 (contro il 2,5%, contro i 6,0 milioni di euro) e 4,3 milioni di euro nel 2027 (contro il 6,0%, contro l'11,2%). 3/ Utile netto
: 0,3 milioni di euro nel 2025 (contro 2,0 milioni di euro), -2,9 milioni di euro nel 2026 (contro 2,0 milioni di euro) e -0,9 milioni di euro nel 2027 (contro +5,5 milioni di euro). Una riduzione delle scorte nel 2026 dovrebbe consentire al gruppo di ridurre l'indebitamento netto a circa 35 milioni di euro.
"Il management ha avviato diverse iniziative: un passaggio a prodotti a margine più elevato, l'ottimizzazione degli acquisti e un rafforzamento delle attività commerciali internazionali - si legge nella ricerca - Sebbene queste azioni si muovano nella giusta direzione, il loro impatto deve ancora essere dimostrato ed è improbabile che si concretizzi prima del 2027
. Tra i principali milestones da monitorare figurano le trattative con le banche (30 giugno) e i risultati dell'esercizio 2025 (30 maggio)".