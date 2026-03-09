PG&E, UBS alza il rating a "Buy" grazie alla nuova politica anti-incendi in California

UBS

PG&E Corp.

(Teleborsa) -ha promosso il titolo, portando il rating da Neutral ae alzando ilda 20 a. Secondo la società di intermediazione, i cambiamenti normativi previsti inpotrebbero ridurre drasticamente i rischi di responsabilità legati agli, sostenendo una valutazione più elevata per la utility. Gli analisti prevedono che la legislazione californiana limiterà ulteriormente l'esposizione finanziaria delle aziende ai danni da incendi, basandosi sulle raccomandazioni che la California Earthquake Authority presenterà il prossimo 1° aprile.Sul, UBS stima una crescita dell'di circa il 9% annuo fino al 2030, superando il 7% attualmente riflesso nel prezzo delle azioni, con previsioni di 1,79 dollari per azione nel 2027 e 1,95 dollari nel 2028. La società ha inoltre migliorato la propriaraggiungendo un rapporto tra fondi operativi e debito del 15% nel 2025, un traguardo che potrebbe spingerea migliorare il rating creditizio dell'azienda.