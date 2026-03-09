PG&E, UBS alza il rating a "Buy" grazie alla nuova politica anti-incendi in California

(Teleborsa) - UBS
ha promosso il titolo PG&E Corp.
, portando il rating da Neutral a Buy
e alzando il target price
da 20 a 23 dollari
. Secondo la società di intermediazione, i cambiamenti normativi previsti in California
potrebbero ridurre drasticamente i rischi di responsabilità legati agli incendi boschivi
, sostenendo una valutazione più elevata per la utility. Gli analisti prevedono che la legislazione californiana limiterà ulteriormente l'esposizione finanziaria delle aziende ai danni da incendi, basandosi sulle raccomandazioni che la California Earthquake Authority presenterà il prossimo 1° aprile.
Sul fronte finanziario
, UBS stima una crescita dell'utile per azione
di circa il 9% annuo fino al 2030, superando il 7% attualmente riflesso nel prezzo delle azioni, con previsioni di 1,79 dollari per azione nel 2027 e 1,95 dollari nel 2028. La società ha inoltre migliorato la propria solidità
raggiungendo un rapporto tra fondi operativi e debito del 15% nel 2025, un traguardo che potrebbe spingere Moody's
a migliorare il rating creditizio dell'azienda.