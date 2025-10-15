Deutsche Bank, Standard Ethics alza rating ESG con outlook positivo

(Teleborsa) - Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER)
di Deutsche Bank
, colosso bancario tedesco, a "E" con Outlook "Positivo"
dal precedente "E-". Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.
Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca ha progredito nel suo percorso di allineamento alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità
(Ue, Ocse, Onu). Si registra l'adeguatezza della reportistica extra-finanziaria standard; la pubblicazione di target e policy ESG; l'utilizzo di richiami formali alle principali indicazioni internazionali negli strumenti di governance, incluso il Codice di Condotta; infine, migliorie allo ESG risk management. A livello formale appare consigliabile - circa la nomenclatura utilizzata dalla banca - una adeguata distinzione tra i temi della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e quelli inerenti la Sostenibilità.
Si apprezza l'avvicinamento alla parità di genere all'interno del Supervisory Board
, seppure rimane auspicabile il suo raggiungimento.
La visione nel medio termine passa quindi ad essere positiva. Gli sforzi per rafforzare il sistema di prevenzione e gestione dei rischi
ESG – nonché quelli per collaborare con le autorità - appaiono quelli più proficui, perché taluni eventi negativi - correttamente rendicontati dalla banca stessa - hanno condizionato le valutazioni di Standard Ethics.