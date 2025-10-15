Deutsche Bank, Standard Ethics alza rating ESG con outlook positivo

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Standard Ethics hadi, colosso bancario tedesco, adal precedente "E-". Si tratta del terzo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, la banca ha(Ue, Ocse, Onu). Si registra l'adeguatezza della reportistica extra-finanziaria standard; la pubblicazione di target e policy ESG; l'utilizzo di richiami formali alle principali indicazioni internazionali negli strumenti di governance, incluso il Codice di Condotta; infine, migliorie allo ESG risk management. A livello formale appare consigliabile - circa la nomenclatura utilizzata dalla banca - una adeguata distinzione tra i temi della Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e quelli inerenti la Sostenibilità.Si apprezza l', seppure rimane auspicabile il suo raggiungimento.La visione nel medio termine passa quindi ad essere positiva. GliESG – nonché quelli per collaborare con le autorità - appaiono quelli più proficui, perché taluni eventi negativi - correttamente rendicontati dalla banca stessa - hanno condizionato le valutazioni di Standard Ethics.