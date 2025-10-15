Dollar Tree prevede un CAGR dell'EPS al 12-15% nel prossimo triennio

Dollar Tree

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount,un. Tale previsione, resa nota all'Investor Day odierno, si basa su una crescita annua dell'EPS sottostante dell'8-10%, incrementata dall'assenza di recenti voci di costo legate alla mitigazione tariffaria, alle conversioni di negozi multi-prezzo, alla perdita di capacità distributiva e alla vendita di Family Dollar. Si prevede che l', grazie alla tempistica di alcuni benefici di costo."Siamo- ha detto i- Stiamo rafforzando il nostro valore e l'attenzione al cliente come rivenditore multi-prezzo e tecnologico in grado di competere e vincere nel mercato odierno. La nostra capacità di offrire prodotti a una gamma di prezzi diversificata ci consente di ottimizzare il nostro assortimento. Il nostro rinnovato team dirigenziale è energico, allineato e impegnato. La nostra strategia è chiara e la nostra ambizione è audace: costruire Dollar Tree per i prossimi 40 anni e oltre come un'azienda che conquista i clienti, responsabilizza i collaboratori, rafforza le comunità e offre rendimenti eccezionali a lungo termine per gli azionisti".In concomitanza con l'evento odierno, Dollar Tree, originariamente fornite il 3 settembre 2025, e fornisce i seguenti aggiornamenti aziendali per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2025: crescita delle vendite a parità di negozi del 3,8% da inizio trimestre; riacquisto di 2,8 milioni di azioni per 271 milioni di dollari da inizio trimestre.