Imprese, Istat: sono oltre 4,5 milioni, oltre 18 milioni addetti

(Teleborsa) - Nel 2023 le imprese industriali e dei servizi(+ 0,8% rispetto al 2022) e occupano oltre(+2,4% sul 2022). Lo rilevanel report Conti economici delle imprese e dei gruppi di impresa - anno 2023 spiegando che la crescita del numero di aziende è più sostenuta nei settori avanzati dei servizi, mentre nell’industria è limitata ad energia e costruzioni.Nel medesimo anno di riferimento, dunque il 2023 e per il terzo anno consecutivo dopo il calo dovuto alla crisi pandemica (-10,5% nel 2020 rispetto al 2019), prosegue la crescita del valore aggiunto in termini nominali (+7,3%) anche se in misura ridotta rispetto agli anni precedenti e in particolare al 2021. La crescita del valore aggiunto si associa, nel 2023, ad una riduzione del fatturato (-2,2%) e a una maggiore contrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi (-7,4%). In particolare, si registra una significativa diminuzione dei costi per beni (-12,1%) non compensata dall’incremento dei costi per servizi (+6,1%).L’aumento del valore aggiuntoper le medie imprese (+8,5%). Per le grandi imprese l’incremento è del 7,8% mentre risultati inferiori alla media riguardano le microimprese (+5,9%) e quelle nella classe 20-49 addetti (+6,9%).Nel 2023, il valore aggiunto delle Costruzioni cresce, rispetto all’anno precedente, del 15,6% (+28,5% per le imprese appartenenti a gruppi) continuando a beneficiare, pur se in misura ridotta rispetto a passato, dei benefici fiscali sulle spese sostenute per interventi edilizi. Il fatturato è in crescita (+14,5%) così come i costi per l’acquisto di beni e servizi che crescono, rispettivamente, del +3,2% e del +20,9%.