Londra: balza in avanti Ashtead Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia
, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ashtead Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Ashtead Group
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 52,22 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,98. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 51,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)