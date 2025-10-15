Milano 12:27
42.229 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:27
9.403 -0,53%
Francoforte 12:27
24.281 +0,18%

Londra: balza in avanti Ashtead Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nel leasing di attrezzature industriali e per l'edilizia, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Ashtead Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Si indebolisce il quadro tecnico di Ashtead Group, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 52,22 sterline, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 52,98. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 51,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
