Milano 16:46
41.987 -0,21%
Nasdaq 16:46
24.918 +1,38%
Dow Jones 16:46
46.579 +0,67%
Londra 16:46
9.441 -0,13%
Francoforte 16:45
24.231 -0,02%

Londra: calo per British American Tobacco

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda che produce sigarette, che tratta con una perdita dell'1,91%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di British American Tobacco, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di British American Tobacco ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 38,16 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 39,09, mentre il primo supporto è stimato a 37,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
