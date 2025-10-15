Milano 12:27
Londra: giornata depressa per Entain

Londra: giornata depressa per Entain
(Teleborsa) - Pressione sulla società di scommesse sportive e giochi, che tratta con una perdita dell'1,83%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Entain mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,48%, rispetto a -0,41% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di medio periodo di Entain rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8,352 sterline, mentre i supporti sono stimati a 8,122. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8,582.

