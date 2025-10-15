Milano 12:27
42.229 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:28
9.404 -0,52%
Francoforte 12:27
24.281 +0,18%

Londra: rosso per Babcock International Group
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, con un ribasso del 2,56%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group, che fa peggio del mercato di riferimento.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
