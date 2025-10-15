Londra: rosso per Babcock International Group

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, con un ribasso del 2,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Babcock International Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
