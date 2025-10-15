Parigi: brillante l'andamento di Saint Gobain

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di materiali edili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,76%.
L'andamento di Saint Gobain
nella settimana, rispetto al CAC40
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società attiva nell'edilizia
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 90,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 91,44. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 89,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)