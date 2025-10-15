Milano 12:30
42.236 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:30
9.404 -0,52%
Francoforte 12:30
24.284 +0,19%

Piazza Affari: al centro degli acquisti Moncler

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda nota per i piumini, che scambia in rialzo del 7,61%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Moncler più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,19.

