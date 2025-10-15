Piazza Affari: al centro degli acquisti Moncler

azienda nota per i piumini

Moncler

FTSE MIB

azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale

(Teleborsa) - Ottima performance per l', che scambia in rialzo del 7,61%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l', con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 51,77 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 52,69. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)