Milano 16:49
41.956 -0,29%
Nasdaq 16:49
24.914 +1,36%
Dow Jones 16:49
46.569 +0,65%
Londra 16:49
9.436 -0,18%
Francoforte 16:49
24.218 -0,08%

Piazza Affari: movimento negativo per il settore assicurativo italiano

L'Indice delle società assicurative perde l'1,35%, continuando la seduta a 37.227 punti.
