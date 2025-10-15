Milano 12:32
Piazza Affari: risultato positivo per Ferretti

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il costruttore di yacht di lusso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferretti evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferretti rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Ferretti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,924 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,876. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,972.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
