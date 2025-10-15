Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,61%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Telecom
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda telefonica
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,5002 Euro. Primo supporto visto a 0,4855. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,4778.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)