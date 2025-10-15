Milano 12:33
42.233 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:33
9.401 -0,54%
Francoforte 12:33
24.284 +0,19%

Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Telecom Italia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia telefonica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,61%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Telecom rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda telefonica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,5002 Euro. Primo supporto visto a 0,4855. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,4778.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```