Prezzi consumo Cina (YoY) in settembre

Cina, Prezzi consumo in settembre su base annuale (YoY) -0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era -0,2%).

