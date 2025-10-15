Spagna, inflazione settembre rivista al rialzo al +3% su anno

(Teleborsa) - Rivista al rialzo l'nel mese di2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una decrescita dello 0,3%, rispetto al -0,4% della stima preliminare. Ad agosto i prezzi avevano registrato un dato invariato., si rileva una crescita del 3%, superiore al +2,9% della prima lettura e dopo il +2,7% di agosto.L'registra una variazione positiva del 3% annuale, contro il +2,7% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +0,2% (rivisto dal +0,1% preliminare) dopo il dato invariato di agosto.