Spagna, inflazione settembre rivista al rialzo al +3% su anno

(Teleborsa) - Rivista al rialzo l'inflazione in Spagna nel mese di settembre 2025. Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo ha segnato una decrescita dello 0,3% su mese, rispetto al -0,4% della stima preliminare. Ad agosto i prezzi avevano registrato un dato invariato.

Su base annua, si rileva una crescita del 3%, superiore al +2,9% della prima lettura e dopo il +2,7% di agosto.

L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 3% annuale, contro il +2,7% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +0,2% (rivisto dal +0,1% preliminare) dopo il dato invariato di agosto.
