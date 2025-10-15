TLC, offerta da 17 miliardi di euro per asset Altice in Francia da Bouygues, iliad e Orange

(Teleborsa) - Bouygues Telecom
, Free-iliad Group e Orange
hanno presentato un'offerta non vincolante per l'acquisizione di gran parte delle attività di telecomunicazioni del gruppo Altice in Francia
.
Pur garantendo la continuità del servizio per i clienti SFR e in un mercato maturo, si legge in una nota, l'accordo consentirebbe di: intensificare gli investimenti nella resilienza delle reti superveloci, nella sicurezza informatica e nelle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale; consolidare il controllo sulle infrastrutture strategiche in Francia
; e mantenere un ecosistema competitivo a vantaggio dei consumatori.
L'offerta copre la maggior parte degli asset di SFR, ma esclude, in particolare, le partecipazioni in Intelcia, UltraEdge e XP Fibre e Altice Technical Services
, nonché le attività del gruppo Altice nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare.
Questa offerta corrisponde a un valore d'impresa totale di 17 miliardi di euro per gli asset
del gruppo Altice interessati in Francia e fornisce un valore d'impresa implicito indicativo per l'intera Altice France di oltre 21 miliardi di euro.
Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orange prevedono di ripartire le attività
interessate come segue: l'attività B2B sarà acquisita principalmente da Bouygues Telecom e da Free-iliad Group; l'attività B2C sarà ripartita tra Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orange;
gli altri asset e risorse (in particolare infrastrutture e frequenze) saranno condivisi tra Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orange, ad eccezione della rete mobile di SFR nelle aree meno densamente popolate, che sarà acquisita da Bouygues Telecom.
La ripartizione tra prezzo e valore
sarà di circa il 43% per Bouygues Telecom, il 30% per Free-iliad Group e il 27% per Orange. Al momento, non vi è alcuna certezza che questa offerta indicativa porterà a un accordo, viene precisato.