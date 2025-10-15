TLC, offerta da 17 miliardi di euro per asset Altice in Francia da Bouygues, iliad e Orange

Bouygues Telecom

Orange

(Teleborsa) -, Free-iliad Group ehanno presentato un'Pur garantendo la continuità del servizio per i clienti SFR e in un mercato maturo, si legge in una nota, l'accordo consentirebbe di: intensificare gli investimenti nella resilienza delle reti superveloci, nella sicurezza informatica e nelle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale;; e mantenere un ecosistema competitivo a vantaggio dei consumatori.L'offerta copre la maggior parte degli asset di SFR, ma, nonché le attività del gruppo Altice nei dipartimenti e nelle regioni francesi d'oltremare.Questa offerta corrisponde a undel gruppo Altice interessati in Francia e fornisce un valore d'impresa implicito indicativo per l'intera Altice France di oltre 21 miliardi di euro.Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orangeinteressate come segue: l'attività B2B sarà acquisita principalmente da Bouygues Telecom e da Free-iliad Group; l'attività B2C sarà ripartita tra Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orange;gli altri asset e risorse (in particolare infrastrutture e frequenze) saranno condivisi tra Bouygues Telecom, Free-iliad Group e Orange, ad eccezione della rete mobile di SFR nelle aree meno densamente popolate, che sarà acquisita da Bouygues Telecom.Lasarà di circa il 43% per Bouygues Telecom, il 30% per Free-iliad Group e il 27% per Orange. Al momento, non vi è alcuna certezza che questa offerta indicativa porterà a un accordo, viene precisato.