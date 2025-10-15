TrueCar, acquisizione da parte di Fair Holdings finalizzata al delisting

TrueCar

(Teleborsa) -, azienda che gestisce una piattaforma online per l'acquisto e la vendita di auto nuove e usate negli Usa, ha annunciato la propria acquisizione da parte diin un’operazione "all cash" del valore di circa. L’accordo, approvato all’unanimità dal consiglio di amministrazione, prevede un corrispettivo di. Il completamento dell’operazione è previsto entro la fine del 2025 o nei primi mesi del 2026, con conseguentedal Nasdaq. Il titolo dopo la notizia ha registrato un balzo del 59% a Wall Street.Fair Holdings è guidata dal fondatore di TrueCar,, che tornerà a ricoprire il ruolo di CEO una volta completata la transazione. L’acquisizione arriva al termine di un processo di revisione strategica avviato nel 2024. Fair Holdings ha comunicato di essere in trattativa con diversi investitori finanziari e strategici per il finanziamento dell’operazione tramite investimenti in equity. Il principale azionista del gruppo,, ha espresso l’intenzione di votare a favore dell’accordo.Il deal include un periodo di “go-shop” di 30 giorni, fino al 13 novembre 2025, durante il quale potranno essere valutate offerte alternative.