Turismo, Assoturismo: “Imposta di soggiorno come tassa sui turisti”

(Teleborsa) - "Unin un Paese in cui la domanda interna ristagna, ile il. Anche una misura inattesa, visto che erano in corso discussioni sul tema con le parti sociali". Così, secondo fonti di stampa contenuta nel collegato alla manovra, di"Una maggiorazione del 30% potrebbe tradursi in un esborso vicinoportando il gettito complessivo ben oltre il miliardo di euro. Una misura– prosegue l’associazione – perché non solo aggrava il prelievo fiscale a carico dei visitatori, ma prevede che il maggiore gettito non venga destinato al comparto. L’imposta di soggiorno diventa così, definitivamente, una, una sorta di addizionale sulle presenze, e non uno strumento per migliorare la qualità dell’offerta e delle destinazioni.L’e di colpire un comparto che, pur registrando risultati positivi, ha bisogno di investimenti per rafforzare la competitività, in particolare sul fronte delle infrastrutture, oggi ferme al palo. Quest’anno anche grazie al, che ha reso più trasparente e visibile l’offerta di case vacanze e affitti brevi, il gettito dell’imposta di soggiorno dovrebbe crescere in maniera rilevante.. È necessario, piuttosto,, investendo nella qualità dei servizi, nella promozione e nella valorizzazione del territorio"."L’imposta di soggiorno – ricorda– era nata come imposta di scopo, destinata a finanziare investimenti turistici e interventi di valorizzazione dei territori. Di questi investimenti, finora, se ne sono visti pochissimi. È su questo che occorre intervenire,, non sugli importi. L’obiettivo deve essere, non appesantire ulteriormente il conto dei turisti".